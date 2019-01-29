تم صبيحة اليوم تنصيب الأعضاء الجدد لمجلس الأمة بتشكيلته الجديدة، في التجديد النصفي لأعضاء المجلس.

حيث وبناء على المرسومين الرئاسيين رقم 13/2019 و14/ 23019 المؤرخين في 27 جانفي 2019 المتضمنين تعيين أعضاء مجلس الأمة.

ويتعلق الأمر بالأعضاء المعينين لمدة 3 سنوات وهما رشيد بوسحابة ومحمد الواد.

والأعضاء المعينين لمدة 6 سنوات ويتعلق الأمر بعبد القادر بن صالح، محمد أخاموك، السعيد بركات، عائشة ميباركي، فوزية بن باديس.

نوارة جعفري، الهاشمي جيار، محمد زكريا، حمود شايب، عبد القادر شنيني، بوكريم قوريشي، صالح بوشين، وجمال ولد عباس.