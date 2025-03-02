تنصيب الأمناء العامين الجدد للولايات

أشرف ولاة الجمهورية، بحر الأسبوع المنصرم، على مراسم تنصيب الأمناء العامين الجدد، وهذا تنفيذا للحركة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في سلك الأمناء العامين للولايات.

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه تم كذلك توديع وتكريم الأمناء العامين السابقين وشكرهم على الجهود التي بذلوها. في أداء مهامهم تجاه المواطن والوطن.

وبالمناسبة دعا السادة الولاة إلى ضرورة تقديم الإضافة المنشودة في تسيير الشؤون المحلية وفق الأولويات المحددة. من قبل رئيس الجمهورية.

🟢كما تم التأكيد على إيلاء عناية خاصة لاستقبال المواطنين والإصغاء لهم، و تعزيز وتيرة متابعة المشاريع التنموية بالتنسيق مع مختلف الفاعلين ضمن الجهاز التنفيذي المحلي، و كذا العمل على التحسين المتواصل للمرافق العمومية المحلية.

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