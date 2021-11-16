تنصيب الأمين العام الجديد لوزارة المجاهدين

أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيڨة، على تنصيب الأمين العام الجديد للوزارة عفيف الهاشمي.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التنصيب، بحضور اطارات الادارة المركزية ومديري المؤسسات تحت الوصاية.

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