تنصيب الأمين العام الجديد لولاية عنابة

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تنصيب الأمين العام الجديد لولاية عنابة
بقلم ناصر قلال

أشرف والي ولاية عنابة، جمال بريمي، على تنصيب سليم حريزي،  أمينا عاما للولاية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي.

وقد حضر مراسم التنصيب، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، المدراء التنفيذيين.

للإشارة، فإن الأمين العام الجديد لولاية عنابة، سليم حريزي، خريج المدرسة العليا للإدارة، تقلد عديد المناصب بالجماعات المحلية آخرها منصب رئيس دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وعلى هامش تنصيبه للأمين العام، شدد والي عنابة، جمال بريمي، على ضرورة تطبيق التعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية للولاة في اقرب وقت، والخروج لاخصاء مناطق النائية المتضررة والتي تنعدم فيها شبكات الطرقات والمياه.

كما أبدى تذمره من عدم الانطلاق في عدد كبير من المشاريع التنموية عبر مختلف بلديات الولاية، رغم الغلاف المالي الذي فاق 80 مليار سنتيم المخصص لشبكة الطرقات فقط.

وطالب بتشكيل لجان عبر الدوائر الست للولاية، بدءا من اليوم، لأجل احصاء جميع المشاريع التنموية المتوقفة والمعطلة، خاصة في المناطق النائية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=776479

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com