تنصيب الأمين العام الجديد لولاية عنابة

أشرف والي ولاية عنابة، جمال بريمي، على تنصيب سليم حريزي، أمينا عاما للولاية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالمجلس الشعبي الولائي.

وقد حضر مراسم التنصيب، كل من رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، المدراء التنفيذيين.

للإشارة، فإن الأمين العام الجديد لولاية عنابة، سليم حريزي، خريج المدرسة العليا للإدارة، تقلد عديد المناصب بالجماعات المحلية آخرها منصب رئيس دائرة الخروب بولاية قسنطينة.

وعلى هامش تنصيبه للأمين العام، شدد والي عنابة، جمال بريمي، على ضرورة تطبيق التعليمات التي اسداها رئيس الجمهورية للولاة في اقرب وقت، والخروج لاخصاء مناطق النائية المتضررة والتي تنعدم فيها شبكات الطرقات والمياه.

كما أبدى تذمره من عدم الانطلاق في عدد كبير من المشاريع التنموية عبر مختلف بلديات الولاية، رغم الغلاف المالي الذي فاق 80 مليار سنتيم المخصص لشبكة الطرقات فقط.

وطالب بتشكيل لجان عبر الدوائر الست للولاية، بدءا من اليوم، لأجل احصاء جميع المشاريع التنموية المتوقفة والمعطلة، خاصة في المناطق النائية.