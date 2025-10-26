تنصيب الأمين العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية

أشرفت حورية مداحي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة على مراسيم تنصيب عبد الرزاق بحبو أميناً عاماً للوزارة. وذلك بحضور إطارات الإدارة المركزية ومسؤولي الهيئات و المؤسسات تحت الوصاية. و كذا رؤوساء وممثلي الفيدراليات والجمعيات المهنية الناشطة في قطاع السياحة، الفندقة والأسفار.

في مستهل كلمتها، أكدت الوزيرة أن تعيين عبد الرزاق بحبو في منصب الأمين العام للوزارة من شأنه أن يمنح للقطاع ديناميكية. لمواصلة تجسيد سياسة الدولة في المجال وتعزيز الجهود. الرامية للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي وخلق مناصب الشغل مع دعم نمو السياحة الداخلية وترقية الصناعة التقليدية والحرف.

و في ختام كلمتها، عبّرت الوزيرة عن تهانيها الخالصة وتمنياتها بالتوفيق والنجاح للأمين العام للوزارة في مهامه الجديدة. داعية كل الاطارات وموظفي القطاع للعمل بالتنسيق المتواصل. لضمان مواصلة الجهود ورفع التحديات. لتجسيد الأهداف المسطّرة لدعم نمو السياحة الوطنية بكل مكوّناتها. وترقية الصناعة التقليدية والحرف للمساهمة في تطوير الاقتصاد المحلي والتنمية الاجتماعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور