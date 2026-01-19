تنصيب الأمين العام  والمفتش العام الجديدين لوزارة العدل

أشرف وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين، بمقر وزارة العدل، على تنصيب الأمين العام الجديد لوزارة العدل، محمد حمادو وكذا المفتش العام الجديد، لوزارة العدل جبلاحي الهاشمي.

وحسب بيان للوزارة، حضر مراسم التنصيب، إطارات وزارة العدل من الإدارة المركزية والمدراء العامون للهيئات التابعة للوزارة.

ومحمد حمادو، الأمين العام الجديد، خريج المدرسة الوطنية للإدارة إلتحق بسلك القضاء سنة 1982. وتقلد عدة مناصب قضائية وتدرج في سلك القضاء من قاض حكم، قاض التحقيق، وكيل الجمهورية. إلى مستشار بالمجلس، ثم نائبا عاما بعدة مجالس قضائية، وآخرها محامي عام لدى المحكمة العليا.

وبالنسبة لجبلاحي الهاشمي، المفتش العام الجديد، فهو خريج المعهد الوطني للقضاء، إلتحق بسلك القضاء سنة 1995. تقلد عدة مناصب قضائية من قاض حكم. وقاض التحقيق إلى رئيس محكمة ثم رئيس غرفة بالمجلس. ومستشار بالمحكمة العليا، ثم كمفتش بوزارة العدل.