أشرف المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراسم تنصيب البروفيسور خالد لعلاوي، مديرًا جديدًا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام.

وجاء تنصيب لبروفيسور خالد لعلاوي، مديرًا جديدًا للمدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام، خلفًا للبروفيسور حاج سالم عطية.

وجرت مراسم التنصيب بحضور الطاقم الإداري للمدرسة الذي أعرب عن خالص شكره وتقديره للبروفيسور حاج سالم عطية، على جهوده المبذولة خلال فترة تسييره للمدرسة. متنمياً له دوام الصحة والتوفيق في مسيرته المهنية.