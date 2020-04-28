تنصيب البروفيسور عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الثلاثاء، على تنصيب البروفيسور محمد الطاهر عبادلية رئيسا للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

وقد جرت مراسم التنصيب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من أعضاء الحكومة وإطارات القطاع.

وأكد الوزير الأول أن تنصيب رئيس المجلس يعتبر “لحظة مشهودة”، لأن الأمر يتعلق بـ”أداة هامة لترقية البحث العلمي والمساعدة على صنع القرار.

وشدد الوزير الأول على أن المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات “يجب أن يصبح فاعلا أساسيا لتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي”.

وثمن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور إنشاء هذا المجلس الذي سيكون وقال أنها “لبنة جديدة في تعزيز دور العلم والبحث في الجزائر”.

وأعرب البروفيسور عبادلية عن استعداد هذه الهيئة، فور استكمال تركيبتها البشرية، في العمل بأقصى طاقاتها لتكون في مستوى رهانات وتحديات البحث العلمي .

ويكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وبإبداء آراء وتوصيات.

ويعمل المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونتائجها وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.

بالإضافة إلى وترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وادماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.