تم تنصيب البروفيسور عمار حياهم مديرًا لجامعة الجزائر 1، خلفًا للبروفيسور فارس مختاري، وذلك خلال مراسم رسمية حضرها المفتش العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نواب مدير الجامعة. عميد كلية العلوم، والأمين العام للجامعة.

وقد شهدت مراسم التنصيب كلمة ترحيبية للمفتش العام أشاد فيها بمسار البروفيسور فارس مختاري وما قدمه للجامعة خلال فترة توليه المنصب. متمنيا له دوام التوفيق في مسيرته الأكاديمية. كما قدم التهاني للبروفيسور عمار حياهم. متمنيا له التوفيق في مواصلة جهود تطوير الجامعة وتعزيز مكانتها في الساحة العلمية.

وفي كلمته بهذه المناسبة، عبّر البروفيسور عمار حياهم عن فخره بالثقة التي منحته إياها السلطات العليا. مؤكّدًا عزمه على مواصلة الجهود المبذولة في سبيل ترقية الأداء الجامعي. وتعزيز موقع الجامعة كصرح علمي وبحثي رائد على المستويين الوطني والدولي.