تنصيب الجزائري فريد غزالي أمينا عاما لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)

تم، اليوم الاربعاء 17 ديسمبر 2025، تنصيب الجزائري فريد غزالي، رسميًّا أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO).

وذلك، خلال مراسم احتضنتها العاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو، بحضور سفير الجزائر لدى جمهورية الكونغو برازافيل، ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، بصفته ممثل الجزائر لدى المنظمة. تحت رئاسة برونو جان ريتشارد إيتوا، وزير المحروقات بجمهورية الكونغو، الرئيس الدوري لمجلس المنظمة لسنة 2025.

وخلف فريد غزالي، في هذا المنصب، الأمين العامّ المنتهية عهدته، عمر فاروق إبراهيم. حيث جرت مراسم تسليم واستلام المهام بحضور رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة APPO، كوامي بينفونو إيسي، الذي أكد أن هذا التنصيب يشكل مرحلة محورية في مسار استمرارية عمل المنظمة وتعزيز دورها في ترقية التعاون الطاقوي الإفريقي.

وقد تم، بالمناسبة، التوقيع على وثائق تسليم المهام بين الأمين العام المنتهية عهدته والأمين العام الجديد. بحضور رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. في إطار انتقال منظم ومسؤول للقيادة داخل منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط.

ويعَدُّ انتخاب فريد غزالي، تتويجا مستحقا لمسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من 33 سنة في قطاع الطاقة والمحروقات، شغل خلالها عدة مناصب سامية داخل مجمع سوناطرا. من أبرزها، مستشار الرئيس المدير العام منذ مارس 2020؛ نائب الرئيس المكلف بالاستراتيجية والدراسات الاقتصادية والتخطيط المؤسسي خلال الفترة 2017-2020؛ مدير الدراسات والتخطيط في نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب؛ ومسؤول تنفيذي في نشاط التسويق، مكلف بملف أنبوب الغاز العابر للصحراء.

كما يتمتع الأمين العام الجديد بخبرة دولية واسعة في مجالات النفط والغاز، والتحليل الاستراتيجي للأسواق، وإدارة المشاريع، والمفاوضات الدولية. إلى جانب مساهمته في عدة ملفات ضمن منظمات طاقوية دولية، من بينها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF). ويحمل فريد غزالي شهادة مهندس كيميائي من المعهد الجزائري للبترول (IAP)، تخصص الغاز الطبيعي المسال (GNL).

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO)، التي أُنشئت سنة 1987 بمبادرة من الجزائر وعدد من الدول الإفريقية المنتجة، تضم حاليًا 18 دولة عضوا، وتشكل إطارا مؤسساتيا يهدف إلى تنسيق السياسات البترولية بين الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون والتكامل في مجالات الاستكشاف والإنتاج والتكرير ونقل التكنولوجيا، فضلا عن دعم البحث العلمي والتكوين وتنمية الكفاءات.

للإشارة، فقد تم انتخاب فريد غزالي أمينا عاما جديدا لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للنفط (APPO). خلال أشغال الدورة العادية الثامنة والأربعين (48) للمجلس الوزاري للمنظمة، المنعقدة بالعاصمة برازافيل بجمهورية الكونغو.