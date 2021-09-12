يُشرع اليوم الأحد في تنصيب الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية والرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية. إثر الحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية.

ويشرف على مراسم التنصيب، نيابة عن عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام، الرئيس الأول للمحكمة العليا. رئيسة مجلس الدولة، النائب العام لدى المحكمة العليا. محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، مستشاري الدولة لدى مجلس الدولة وإطارات من الوزارة.