أشرف وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بالنيابة، عبد القادر شرفاوي، خلفا لسمير بختي.

وحسب بيان للوزارة، جرت مراسم التنصيب بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي. ورئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، إلى جانب إطارات من الوزارة وأعضاء اللجنة المديرة للوكالة.

وبهذه المناسبة، أكد وزير الدولة أن هذا التعيين يندرج في إطار الديناميكية المتواصلة التي يشهدها قطاع المحروقات. تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الرامية إلى تعزيز الأمن الطاقوي، وترقية الاستثمار، وتثمين الموارد الوطنية.

مشددا على أن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات تضطلع بدور محوري في ترقية نشاطات المنبع. وتحسين مناخ الاستثمار، ومرافقة المستثمرين، وتنفيذ أحكام قانون المحروقات. بما يعزز جاذبية الجزائر ويكرس مكانتها كوجهة موثوقة للاستثمار في مجال المحروقات.

كما ثمن وزير الدولة الجهود التي بذلها سمير بختي خلال فترة توليه رئاسة الوكالة. منوها بما حققته الوكالة من نتائج، لاسيما نجاح جولة عروض التراخيص “Algeria Bid Round 2024”. التي أسهمت في استعادة ديناميكية الاستثمار في قطاع المنبع واستقطاب شركاء دوليين.

وأشاد وزير الدولة بالكفاءة والخبرة المهنية التي يتمتع بها عبد القادر شرفاوي. مؤكدا أن تعيينه يأتي تتويجا لمسار مهني يمتد لأكثر من خمسة وثلاثين سنة في قطاع المحروقات. تقلد خلاله عدة مناصب قيادية بمجمع سوناطراك. من بينها مدير قسم الاستكشاف، كما تولى منصب الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء (ENAGEO).

وساهم في تطوير برامج الاستكشاف وإدماج التقنيات الحديثة والرقمنة في عمليات البحث والاستكشاف. وهو ما يؤهله لقيادة الوكالة خلال المرحلة المقبلة ومواصلة تنفيذ استراتيجية القطاع.

كما دعا وزير الدولة، الوكالة، إلى مواصلة تعزيز جاذبية المجال المنجمي الوطني. وتكثيف جهودها في ترقية الاستثمار في أنشطة المنبع، من خلال تطوير آليات الترويج للمحيطات الاستكشافية. وتحديث قواعد البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية. والاستفادة من أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي.

مؤكدا الأهمية الاستراتيجية لجولة عروض التراخيص “Algeria Bid Round 2026” في استقطاب استثمارات جديدة. وتوسيع قاعدة الشركاء، وتسريع وتيرة الاستكشاف. وتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الدولة كافة إطارات الوكالة إلى الالتفاف حول الرئيس الجديد والعمل بروح الفريق الواحد. مجددا التزام الوزارة بمرافقة الوكالة وتوفير كل الظروف الكفيلة بتمكينها من أداء مهامها. بما يخدم أهداف القطاع والاقتصاد الوطني.