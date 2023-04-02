تنصيب الرئيس الجديد للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، على تنصيب مراد حنيفي، الرئيس الجديد للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

وحسب بيان للوزارة، تمت مراسم التنصيب بحضور الرئيس المدير العام لمجمع مناجم الجزائر، وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن الوكالة.

وتدرج مراد حنيفي في تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة في الجيولوجيا المنجمية بوزارة الطاقة والمناجم. ثم مدير المسح المنجمي، الى أمين عام الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. وأمين عام بالنيابة لوزارة المناجم وغيرها من المناصب. وحاليا المدير العام للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم.

وأشار الوزير إلى تفاني وجدية حنيفي في أداء مهامه خلال مشواره المهني مُثبتا جدارته واخلاصه في العمل. وأكد على الثقة الممنوحة فيه وأنه لن يدخر جهدا من أجل السهر على تنفيذ مهامه الجديدة بالوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية.

كما أشاد الوزير، في كلمة له بهذه المناسبة، بإنجازات إسماعيل الجوزي، رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بالنيابة. وعلى تفانيه في العمل وعلى المجهودات الكبيرة التي بذلها خلال توليه لهذه المهام. متمنيا له كل التوفيق في خطواته المستقبلية بالوكالة.