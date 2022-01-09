تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة كهرباء الجزائر

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، مراد عجال، اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب صبري لزهاري، رئيسا مديرا عاما لشركة كهرباء الجزائر SKE.

وخلف صبري لزهاري في هذا المنصب، خالد نواصري، حيث تعدّ SKE مؤسّسة مشتركة بين مجمّعي سونلغاز وسونطراك.

وتمت مراسيم التنصيب بمركز التكوين في بن عكنون، بحضور الرئيس المدير العام لمجمّع سونطراك توفيق حكار. والأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلي.

كما حضر مراسم التنصيب، عدد من الرؤساء المديرين العامين لشركات سونلغاز، والإطارات المسيّرة فيه ونخبة من إطارات شركة سونطراك.

وفي كلمه له بهذه المناسبة، توجّه مراد عجال، بشكر لخالد نواصري الرئيس المدير العام السابق لشركة كهرباء الجزائر، على المجهودات التي بذلها خلال سنوات تولّيه المنصب.

معتبرا أن صبري لزهاري الرئيس المدير العام الجديد أهل للمسؤولية. ويمكنه تقديم الإضافة المنشودة، ومواصلة العمل على تطوير الشركة أكثر فأكثر.

كما عبّر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك توفيق حكار، عن شكره الكبير بحضور مراسيم التنصيب. معتبرا بأن الدولة تنتظر الكثير من شركتي سونلغاز وسونطراك. اللّتان تملكان الأدوات اللاّزمة والمشتركة لترجمة التحديات وتحقيق نتائج ايجابية، من خلال الشركة المشتركة SKE.

كما هنّأ الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، عاشور تلي، بدوره، الرئيس المدير العام لشركة كهرباء الجزائر صبري لزهاري. مباركا التنظيمات الجديدة التي يباشرها الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال في إطار إعطاء ديناميكية أكبر للمجمّع.

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