تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة”كهركيب”

أشرف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز، شاهر بولخراص، اليوم الأحد على مراسيم تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لشركة الأشغال والتركيب الكهربائي (كهركيب)، مجبر عمار. خلفا لعبد الحميد مازري، وهوالإجراء الذي يندرج في إطار التنظيم الجديد الذي يصبّ في سياق تنفيذ المخطّط الاستراتيجي “سونلغاز 2035.

وأفاد بولخراص خلال حفل التنصيب أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للتنظيم الجديد الذي يمليه المخطّط الاستراتيجي الجديد للشركة. والذي يتماشى مع الحركية الإقتصادية الجديدة للبلاد التي باتت تفرض على المؤسسات الإقتصادية وتيرة تسيير أكثر فعالية و ديناميكية. مشددا “نريد كهركيب بوجه جديد يتناسب مع الوضع الإقتصادي الحالي”.

وأكد بولخراص على أن التحديات الكبرى التي ترفعها سونلغاز على المستويين الوطني والدولي، تفرض على شركة “كهركيب” وباقي الشركات العمل بوتيرة أعلى بالشكل الذي يرفعها إلى أعلى ويعزّز مكانتها في السوق.

و شدّد المسؤول الأول على سونلغازعلى ضرورة تقديم ورقة عمل تكون أكثر فاعلية. من شأنها تحسين سبل إدارة وتسيير الأعمال والكفاءات التي أوصى بضرورة التركيز على تثمين المميز منها.

كما ذكّر بولخراص بدور الشركة القابضة المتخصّصة في مجال الهندسة التي تم استحداثها في سياق التنظيم الجديد. مؤكدا على أهمية العمل بالتنسيق معها بالشكل الذي يجعل تسيير كهركيب أكثر فاعلية بالنظر إلى أهميتها كشركة أساسية في سونلغاز.

من جانبه، ثمّن ممثل الفدرالية الوطنية للصناعات الكهربائية و الغازية، هذا القرار. مؤكدا بأن الشريك الإجتماعي دائما متواجد للمرافقة خاصة في الظروف الخاصة التي تشهدها سونلغاز في ظل نهجها التنموي الجديد.

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