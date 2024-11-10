تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمع سوناريم

أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم، على تنصيب بلقاسم سلطاني في منصب الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم، خلفا لمحمد صخر حرامي.

وتمت مراسم التنصيب بمقر وزارة الطاقة والمناجم، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة سوناريم. بالإضافة كذلك إلى إطارات قطاع الطاقة والمناجم وكل من رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية (ANAM)، ورئيسة اللجنة المديرة لوكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر (ASGA).

وحسب بيان للوزارة، فأكد الوزير عرقاب، أن تعيين الرئيس المدير العام لمجمع سوناريم الجديد سلطاني. يندرج في إطار بعث وإضفاء نفس جديد واستمرارية في تنفيذ المشاريع المهيكلة والكبرى في القطاع المنجمي الوطني. من بينها تطوير منجم الحديد بغارا جبيلات ومشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة-واد أميزور. بالإضافة كذلك إلى مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة وواد الكبريت”.

وأضاف بأن صفة عضو مجلس الإدارة بمجمع سوناريم للسيد سلطاني منذ 2019، من شأنها ضمان إستمرارية في تجسيد هذه المشاريع. ولاسيما في المرحلة الحالية، وكذا تعزيز الدور الإستراتيجي لمجمع سوناريم في تطوير قطاع المناجم من الإستغلال إلى المعالجة والتحويل. ودعم الأهداف الوطنية للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

كما أعرب الوزير عن شكره وتقديره لمحمد حرامي، على ما بذله من مجهودات خلال فترة توليه رئاسة مجمع سوناريم. وخاصة في المراحل الأولى لانطلاق العديد من المشاريع المنجمية، متمنيا له كل التوفيق في المستقبل.

ودعا الرئيس المدير العام الجديد إلى ضرورة تقديم رؤية واضحة للنهوض أكثر بالمجمع، وإلى تكثيف الجهود لإنجاح هذه المشاريع الهامة. التي ستعزز مكانة الجزائر على الساحة الدولية في قطاع المناجم. مؤكدا له دعمه الكامل والشخصي وكذا دعم كافة إطارات القطاع لإنجاح مهامه.