تنصيب الرئيس المدير العام الجديد لمجمّع ايميتال

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون هذا الثلاثاء 8 أوت 2023، بالتنصيب الرسمي لـ “جمال بابوري” كرئيسٍ مديرٍ عامٍ جديدٍ لمجمع الصناعات المعدنية والصلب (IMETAL)، بمقر المجمع بحيدرة بحضور اطارات الوزارة وكبار مسؤولي المجمع والفروع التابعة له.

وفي مداخلة له بالمناسبة، شدد الوزير على أهمية التي يكتسيها المجمع، نظراً لمجالات نشاطاته الإستراتيجية، ومدى مساهمته في تحقيق وتطوير المشاريع الهيكلية الكبرى للبلاد لا سيما صناعة المنتجات المرتبطة بمجال السكة الحديدية،

وفي هذا الصدد، اسدى الوزير عون جملة من التعليمات والتوصيات التي تصبو الى ضرورة اعتماد نمط جديد للحوكمة، لاسيما تعميم عقود النجاعة لاطارات المسيرة للمجمع والفروع التابعة له، بما يسمح بمتابعة وتقيم الأفضل لمدى تحقيق الأهداف التي يجب تحديدها بوضوح في خطة التنمية الاستراتيجية للمجمع، والتى دعى السيد الوزير إلى اعتمادها في اقرب الاجال.

كما الح عون على ضرورة استعمال الكلي لطاقات الإنتاجية ، واحترام مختلف الالتزامات وآجال الإنجاز، وتسريع بعث بعض المشاريع التي تشهد تأخرا.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption.