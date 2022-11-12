أشرف وزير النقل، كمال بلجود، اليوم السبت، على تنصيب الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، محمد الصالح كواش.

كما عقد وزير النقل، اجتماعا تنسيقيا لوضع خطة عمل وخارطة الطريق التي ستسمح بتحسين الخدمة على مستوى مطار الجزائر. كما حضر اللقاء والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، وممثلي الأسلاك الأمنية للمطار ومسيري المؤسسات القطاعية.

في حين، أشار بلجود إلى أنه تم التطرق، خلال حفل التنصيب، لكل المواضيع المتعلقة بتسيير المطار. والمعالجة، بالتدريج، لكل الصعوبات بغية جعل مطار الجزائر من أحسن المطارات العالمية. خاصة في النظرة المستقبلية الرامية “لجعله مطار محوري بين الدول الأفريقية وبلدان أخرى”.

في حين، استمع وزير النقل، لعرض حول وضعية المطار مختلف تجهيزاته ونشاط جميع المتدخلين من مؤسسات قطاعية ومصالح أمنية. حيث أعطى توجيهاته التي تمحورت حول ضرورة التنسيق بين جميع الفاعلين على مستوى هذه المنشأة الحيوية. وبذل المزيد من الجهود لتحسين نوعية الخدمات والتكفل الأمثل بالمسافرين وتأمين تنقلاتهم.

في حين، أكد أن السلطات العليا للبلاد قد وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لعصرنة هذا المجال. وجعل مطار الجزائر مطار محوريا وقطبا دوليا يكون بوابة انطلاق وعبور إلى عواصم العالم.

وشرعت شركة الخطوط الجوية الجزائرية في دراسة سبل تطوير وتوسيع نشاط مطار أقنار الحاج باي أخاموك بتامنغست. وجعله مطار محوري عن طريق تطبيق برنامج ” hub”.

ليصبح ثاني مطار بعد مطار هواري بومدين بالجزائر، والذي تطبق فيه هذه الخاصية .

وجاءت هذه العملية تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية وفي إطار الزيارة الخاصة ياسين بن سليمان الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية إلى ولاية تامنغست.

وخلال الزيارة تم التطرق، الى الأهداف المرجوة من هذا الإجراء، بخصوص تطوير الإستثمار المحلي. بالإضافة إلى تشجيع التبادلات التجارية الخارجية،

كما تم الإستماع إلى إنشغالات المتعاملين الاقتصاديين خاصة منهم المصدرين والمستثمرين بالولاية.