تنصيب الرتل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولاية أم البواقي

أشرف صباح اليوم والي أم البواقي، مسعود حجاج، بمعية المدير العام للغابات، على تنصيب الرتل المتحرك الخاص بمكافحة حرائق الغابات.

وقد سخرت من أجل هذا الرتل المتحرك، إمكايات بشرية ومادية هامة ومجهّزة بأحدث التقنيات، بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية.

وقد تم تسخير 675عنصرا بمختلف الرتب، موزعين على 15 فوجا، طيلة الموسم الصيفي بمعدل 45 عنصرا في كل فوج.

أما بالنسبة للعتاد، فقد تم تسخير 4 شاحنات حرائق الغابات الخفيفة CCFL في انتظار الاستفادة من اثنين آخرين.

بالإضافة إلى شاحنة الخزان للحرائق 12000 CC، سيارة إسعاف، حافلة ،سيارة اتصال، 5 أجهزة راديو محمول، مضخات ظهرية، ضاربات النار، 3 آلات قطع.