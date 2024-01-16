تنصيب السعيد رحماني مديرا جديدا لجامعة الجزائر 2 ” أبو القاسم سعد الله”

أشرف البروفيسور حسين فوزاري المفتش العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي بتكليف من وزير التعليم العالي و البحث العلمي كمال بداري. على مراسيم تنصيب السعيد رحماني مديرا جديدا لجامعة الجزائر 2 خلفا للبروفيسور صالح لعبودي المكلف بتسير شؤون إدارة مديرية جامعة الجزائر 2.

و تم ذلك ببرج رئاسة الجامعة ببوزريعة، بحضور نائب مدير الجامعة المكلف بالاستشراف و التوجيه، عمداء الكليات ، مديري المعهدين. مدير المركز المكثف للغات، مديرة المكتبة المركزية و المدراء الفرعيين.

حيث قدم البروفيسور حسين فوزاري المفتش العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي. كلمة حث من خلالها على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل إنجاح برنامج الوزارة الوصية. كما شكر من خلالها البروفيسور صالح لعبودي على ما قدمه من مجهودات في سبيل ضمان السير الحسن للجامعة. خلال فترة توليه إدارة شؤون الجامعة، متمنيا التوفيق للبروفسور السعيد رحماني في مهامه الجديدة.

من جهته عبر البروفيسور السعيد رحماني مدير جامعة الجزائر 2.من خلال كلمته على استعداده التام لخدمة الجامعة و الارتقاء. بها إلى أعلى المراتب.

يذكر أن البروفيسور السعيد رحماني قد تقلد عدة مسؤوليات آخرها عميدا لكلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر 1. كما أن له خبرة واسعة في مجال التدريس و تسيير المهام البيداغوجية، إضافة إلى الإنتاج العلمي.