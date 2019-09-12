تنصيب الشاب الصديق بن الشيخ بالإجماع على رأس بلدية المنيعة بغرداية

تم عشية اليوم اليوم تنصيب الشاب الصديق بن الشيخ ابن 34 سنة بالإجماع على رأس بلدية المنيعة بعدما تم إيداع المير السابق غ. م السجن.

هذا وأشرف مدير التنظيم والشؤون العامة بالولاية المنتدبة المنيعة على الاجتماع الذي ضم كل منتخبي البلدية.

وتمت اليوم المصادقة بالإجماع على تعيين الشاب خريج الجامعة على رأس البلدية من قبل منتخبيها.

وعقب التنصيب أوضح المير الجديد ان هدفه الأول هو بث الطمأنينة والوحدة والمصالحة بين كل فئات المجتمع المنيعي.

إلى جانب توحيد الصفوف والجهود نحو التنمية المحلية وحل مشاكل المواطنين البسطاء.

مؤكدا فتح يده لكل الفعاليات من المجتمع المدني والخيرين لأجل خدمة المنيعة.

والعمل بالتنسيق مع كل السلطات المحلية والأمنية بما يخدم استقرار المنطقة وتنميتها.