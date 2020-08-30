تنصيب الشباك الموحد على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بميلة

تم تنصيب الشباك الموحد على مستوى تعاونيةالحبوب والبقول الجافة بميلة.

تحضيرا لحملة الحرث والبذر 2020-2021 ، وتبعا لتوجيهات وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، اشرف مدير المصالح الفلاحية، حميد برناوي، على تنصيب الشباك الموحد على مستوى تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وحضر التمثيل كل من رئيس الغرفة الفلاحية ، رئيس مصلحة تنظيم الانتاج والدعم التقني ، ورئيس مفتشية الصحة النباتية و ممثل اتحاد الفلاحين.

وخصص على هامش تنصيب الشباك الموحد لقاء مع الفلاحين تم خلاه شرح طريقة عمل الشباك والتأكيد على السرعة في معالجة الملفات.

حيث طمأن مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالمناسبة بتوفر الاسمدة اللازمة للموسم الزراعي المقبل لاقتنائهم كمية كبيرة.

كما تعهد بتوفير البذور في حينها.

وفي تدخله مع الفلاحين ، اكد مدير المصالح الفلاحية على العمل بجدية لخدمة الفلاحين.

كما دعاهم الى ضرورة احترام المسار التقني لرفع الانتاج، ملحا على الفلاحين لحضور الايام الارشادية والتكوينية ، لتحسين ادائهم.

في حين دعا الفلاحين الذين لهم انشغالات للتقرب من المديرية من اجل رفعها الى لجنة التوجيه والاصغاء لايجاد الحلول في الوقت المناسب رفقة الشركاء الاخرين.