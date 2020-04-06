أشرف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، على تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار.

وتم تنصيب ونوغي، خلفا لآسيا باز التي أنهيت مهامها بصفتها مديرة عامة بالنيابة للمؤسسة.

وبالمناسبة، جدد وزير الاتصال التأكيد على الالتزامات التي قطعها منذ توليه منصبه على رأس الوزارة، والمتعلقة بإجراء مراجعة شاملة لنظام الإعلام في الجزائر، مع تنظيم 10 ورشات التي ستعكف على دراسة مختلف المواضيع في إطار الشراكة و الحوار الدائم مع أسرة الصحافة في الجزائر.

ومن بين الورشات تلك المتعلقة بوضع الاطار القانوني للنشاطات المتعلقة بالصحافة الالكترونية وكذا النشر والاشهار والقنوات التلفزيونية الخاصة و النشاط الاشهاري.

من جانبه، أكد ونوغي أنه سيعمل على رفع التحدي و العمل بسرعة وقوة على تحقيق المهمة التي كلف بها، وتطهير القطاع من القوى غير القانونية.

ودعا ونوغي الجميع الى التضامن المطلق في انجاز هذه المهمة.