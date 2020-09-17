تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف

الوطني
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تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف
بقلم خالد زوبيري

تم اليوم الخميس، تنصيب العقيد بن عباس محمود قائدا للمدرسة التطبيقية للاستطلاع بالشلف / ن.ع1.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن مراسم التنصيب جرت تحت إشراف اللواء عمار أعثامنية، قائد القوات البرية.

وبعد مراسم الاستقبال وتقديم التحية العسكرية الشرفية بمدخل المدرسة، توجّه اللّواء قائد القوات البرية رفقة اللّواء قائد الناحية العسكرية الأولى، إلى ساحة العلم أين قام بتفتيش المربعات المصطفة بها، يضيف البيان.

كما أشرف قائد القوات البرية أيضا على تسليم الراية إلى قائد المدرسة، ليقوم بعدها بعقد لقاء توجيهي مع إطاراتها، قبل أن تختتم المراسم بالمصادقة على محضر التنصيب والتوقيع على السجل الذهبي للمدرسة.


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