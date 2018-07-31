تنصيب العميد الأول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا لأمن تيزي وزو

أشرف المفتش العام للأمن الوطني اليوم الثلاثاء على مراسم تنصيب العميد الأول للشرطة مجيد أكنوش، رئيسا لأمن ولاية تيزي وزو.

وهذا خلفا لمراقب الشرطة رشيد دروازي الذي استدعي إلى مهام أخرى.

مراسم التنصيب التي احتضنتها القاعة الشرفية لمقر الولاية، عرفت حضور والي الولاية، أعضاء اللجنة الأمنية و كذا السلطات القضائية و الإدارية.

إلى جانب المفتش الجهوي لشرطة الوسط رؤساء المصالح الجهوية لناحية الوسط.

للإشارة عميد أول للشرطة مجيد أكنوش سبق له تقلد عدة مناصب عملياتية في جهاز الأمن الوطني.

بكلّ من ولايتي تيزي وزو و الجزائر، كما عين سابقا على رأس أمن ولايتي سكيكدة و تبسة.