تنصيب العميد عبدو مديرا للإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، عن تنصيب العميد عبد العزيز عبدو مديرا للإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع. كما جاء تنصيب العميد عبد العزيز عبدو خلفا للواء عبد الرحمان مقراني.

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