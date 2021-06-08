تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رسميا رئيسا انتقاليا لدولة مالي

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تنصيب الكولونيل أسيمي غويتا رسميا رئيسا انتقاليا لدولة مالي
بقلم زهيدة.ث

أدى الكولونيل أسيمي غويتا اليمين الدستورية رسميا رئيسا انتقاليا لدولة مالي، وأقيم حفل في العاصمة باماكو بمشاركة دبلوماسية غربية رمزية. وبعث غويتا برسالة طمأنة للرأي العام الداخلي وللشركاء الخارجيين بتعهده احترام حكومته لكل التزاماتها وتنظيم “انتخابات ذات مصداقية ونزيهة وشفافة”.

ونصِّب أمس الاثنين، الكولونيل أسيمي غويتا، رئيسا انتقاليا في مالي البلد المضطرب وغير المستقر في منطقة الساحل منذ سنين. ويأتي تنصيب غويتا في احتفال في العاصمة باماكو بعد أن أطاح قائد انقلاب أوت  الماضي بالرئيس ورئيس الحكومة الانتقالية المدنيين.

وشهدت مالي، ثاني انقلاب خلال 9 أشهر على يدي أسيمي غويتا ومجموعته من العسكريين. وهذا بعد الانقلاب الأول في 18 أوت 2020 ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.


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