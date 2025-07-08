أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الثلاثاء، عن تنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي عبر 35 ولاية.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية “تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية المسدات بمناسبة الذكرى الخمسون. لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ، وفي إطار وضع حيز التنفيذ للمنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرخ في 01 جوان 2025. المتعلق بتطهير العقار الفلاحي المحول إلى مصالح الولاية ، و عملا بالمقاربة الاستراتيجية للدولة الجزائرية. الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي وضمان استغلاله العقلاني والشفاف. أشرفت السلطات المحلية على تنصيب اللجان الولائية المكلفة بمتابعة تنفيذ عملية تطهير العقار الفلاحي”.

كما أوضح المصدر نفسه، أن العينة من ولايات الشلف، الأغواط، أم البواقي، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، الجلفة، سعيدة. سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، المدية، مستغانم، المسيلة، ورقلة، وهران، البيض. إليزي، الطارف، تيسمسيلت، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، النعامة، غرداية، غليزان، تيميمون، برج باجي مختار، عين صالح، إن قزام، توقرت، المغير، المنيعة.

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