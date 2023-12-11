تنصيب اللجنة التقنية لـ “الفاف” غدا الثلاثاء

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، يوم غد الثلاثاء موعدا لتنصيب اللجنة التقنية الوطنية.

وكشفت الـ”فاف”، بأن تنصيب اللجنة التي تعتبر هيئة إستشارية سيرأسها المدير الفني الوطني عامر منسول، سيتم غدا الثلاثاء الـ 12 ديسمبر 2023. برئاسة وليد صادي، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.

كما أبرزت الهيئة الكروية، بأن اللجنة التقنية الوطنية ستضم 60 فنيا. يعملون في هيئات مختلفة لكرة القدم، على غرار مدربين ومديري الأقسام على مستوى المديرية الفنية الوطنية. بالإضافة إلى مدراء فنيين جهويين وولائيين ورياضيين.

مشيرة في بيان عبر موقعها الالكتروني. إلى أن تنصيب هذه اللجنة التقنية الوطنية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-330 المؤرخ في 3 ديسمبر 2014 الذي يحدد شروط تنظيم وسير الاتحادات الرياضية الوطنية وولوائحها .