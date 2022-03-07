تنصيب اللجنة الطبية لدراسة ملفات العلاج في الخارج

أشرف كل من وزيري الصحة والعمل، مساء الأحد، على مراسيم تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الطبية الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الامراض المستعصية التي تحتاج لتكفل طبي عالي المستوى.

وحسب بيان للوزارة، أكد وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، أن هذه اللجنة تقرر إعادة تفعيلها طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الفارط.

كما أضاف الوزير أنه ومن من أجل التنفيذ الجيد لهذا الملف، يتوجب مراجعة إجراءات التكفل بالمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة. وتتطلب حالتهم تكفلا عالي المستوى.

وأوضح بن بوزيد أن “الحلول العلاجية المتوقعة سوف تتحقق، بشكل موضوعي. على أساس بروتوكولات و توافق وطني، يتم إعتماده عبر مقاربة طبية متعددة التخصصات. في إطار شراكة بين المستشفيات الوطنية و الأجنبية”.

كما أكد الوزير على تنفيذ هذا البرنامج على المدى القصير والمتوسط ​​والبعيد من خلال إحصاء الموارد البشرية والتقنية المتوفرة. سيما المتعلقة منها بالتكفل بالأمراض التي تحتاج إلى تحويل إلى الخارج. على غرار زرع الأعضاء والخلايا وأمراض القلب.

وكذا الأمراض التشوهية مثل تشوهات الأوعية الدموية وانحناء العمود الفقري. وبعض أمراض السرطان التي تحتاج إلى الأدوية المبتكرة.

هذا وحرص الوزير على التأكيد بأنه سيتم الإستعانة بالكفاءات والخبرات الأجنبية من أجل إكتساب المعارف والتكنلوجيا. مع العمل على تحسين الخدمات الصحية و توفير التجهيزات و المستلزمات الطبية اللازمة.

كما أوضح بن بوزيد أن هذه اللجنة الطبية ستعمل تحت غطاء وزارتي الصحة والعمل والضمان الإجتماعي. بالتعاون الوثيق مع جميع الهيئات المعنية من أجل القيام بالمهام الموكلة لها.

ومن جهته، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة أنه يجب اعتماد خريطة طريق لدراسة ملفات المرضى طالبي التحويل للعلاج نحو الخارج. مؤكدا على ضرورة عقد لقاءات وإجتماعات دورية لتقييم عمل و نشاط اللجنة. كما أبدى شرفة الدعم المطلق لعملها.

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