تنصيب اللجنة الفرعية المكلفة بالاتصال لتنظيم الدورة 19 للألعاب المتوسطية وهران 2021

نصب اليوم الخميس، وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي، اللجنة الفرعية المكلفة باستراتيجية الاتصال لتنظيم الدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط المقررة بوهران سنة 2021.

حيث تم استحدثها في اطار توصيات اجتماع المجلس الوزاري المشترك المنعقد في الـ 18 جوان 2019 برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي.

وأكد الوزير أن مهام هذه اللجنة محددة ضمن التوصيات، التي خلص اليها عمل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للدورة التاسعة عشر لألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي يترأسها الوزير الأول، ورئيس اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد للدورة التاسعة عشرة لهذه الألعاب.

وأشار أن اللجنة الفرعية مكلفة بتسطير استراتيجية الاتصال المرافقة لتنظيم الطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وتحديد معالم خطة عمل اتصالية، بما يخدم التسويق الفعال والايجابي لصورة الجزائر.

وجدد التأكيد، على أن مؤسسات قطاع الاتصال تبقى تحت تصرف أجهزة الدولة ليكون الحدث عرسا متوسطيا بكل المقاييس، ويعكس الثراء الثقافي والتنوع الجغرافي للجزائر، الذي يظل في الكثير من الأحيان مجهولا لدى الأجانب.

وقد أثنى على حرص القائمين على مؤسسات القطاع، بوضع كل امكانياتهم وخبرتهم في انجاح الموعد.

كما أسدى تعليمات لأعضاء اللجنة المنصبة في ايجاد جسور تواصل وتنسيق مع مختلف اطارات ولاية وهران واللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية خدمة لإنجاح الموعد.