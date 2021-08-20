تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة لمتابعة مشروع المدرسة الرقمية

قام وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تجسيد مشروع المدرسة الرقمية. الذي يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية

وحسب بيان للوزارة، فقد قام الوزير بتنصيب اللجنة بناء على اللقاء الوزاري المشترك الذي تم عقده بمقر وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء الفارط. بعد موافقة الوزير الأول وضم وزراء التربية الوطنية، الطاقة والمناجم، الصناعة، البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. الرقمنة والإحصائيات، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بالإضافة الى مدير عام ممثلا شخصيا عن وزير الداخلية .

وجاء تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة رفيعة المستوى المكلفة بمتابعة تجسيد مشروع المدرسة الرقمية. والمتكونة من خبراء من هذه القطاعات. بغرض وضع إطار عملياتي للاطلاع على مدى تقدم هذا المشروع. وما يتطلبه من وسائل للشروع في تنفيذ المرحلة الأولى منه تحضيرا للدخول المدرسي 2021-2022.

حيث قدم مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة التربية الوطنية عرضا حول مشروع المدرسة الرقمية وما تم إنجازه. خاصة فيما يتعلق بالشق البيداغوجي. وكمرحلة أولى، خلصت اللجنة إلى تقديم شروحات وتوضيحات حول الطريقة الأنجع والأسرع للتجسيد الفعلي للمشروع