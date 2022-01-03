تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتجسيد إنجاز الطريق البري الذي يربط تندوف والزويرات الموريتانية

أشرف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة المكلفة بتجسيد إنجاز الطريق البري الذي يربط مدينة تندوف الجزائرية ومدينة الزويرات الموريتانية على مسافة ما يقارب 800 كلم.

وجرى ذلك بحضور المدير العام للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية.

هذا التنصيب، جاء بعد التوقيع يوم 28 ديسمبر 2021 على مذكرة تفاهم في مجال الأشغال العمومية بين وزير الأشغال العمومية السيد كمال ناصري ممثلا للحكومة الجزائرية، ووزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو امحيميد ممثلا للحكومة الموريتانية، والذي يقضي بإنجاز هذا الطريق الاستراتيجي والهام،

شارك في هذا الاجتماع، ممثلي القطاعات الآتية:

وزارة الدفاع الوطني، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة المالية، وزارة الطاقة والمناجم، ممثل عن ولاية تندوف، المديرية العامة للجمارك والبنك الوطني الجزائري.

طالع أيضا: رئيس الجمهورية: ضرورة البدء في إنجاز طريق تندوف والزويرات

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على ضرورة البدء في إنجاز الطريق الرابط بين تندوف والزويرات. وجاء ذلك، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلاثاء.

وعبر الرئيس تبون، عن ارتياحه لزيارة الرئيس الموريتاني إلى الجزائر، والتي أتاحت إثراء الإطار القانوني للتعاون بين البلدين، وذلك من خلال التوقيع على جملة من الاتفاقيات والتي شملت عدة قطاعات. تمهيدا لتوسيع التعاون لميادين أخرى. وكذا تهيئة الظروف لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين. للمساهمة في الدفع بالتعاون الاقتصادي والتجاري وبناء شراكة قوية.

طالع أيضا: 300 مليار سنتيم تكلفة انجاز معبرين حدودين مع موريتانيا

إنطلقت رسميا اشغال إنجاز معبرين حدوديين بالنقطة الكيلومترية 75 الرابطة بين مدينة تندوف وموريتانيا وهذا بعد الإنتهاء من الدراسة التقنية.

ونقلا عن الإذاعة الوطنية تم تخصيص لهذا المشروع مبلغ مالي قدر بـ 300 مليار سنتيم. ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من الأشغال في أجال لا تتعدى 24 شهرا.

هذا المشروع من شأنه أن يشكل نقطة تحول اقتصادية هامة. من خلال تسهيل المبادلات التجارية بين الجزائر ومختلف الدول الإفريقية.

ووقع كمال ناصري وزير الأشغال العمومية مع محمدو أحمدو امحيميد وزير التجهيز والنقل الموريتاني مذكرة تعاون بين الحكومتين الجزائرية والموريتانية، في مجال النقل والأشغال العمومية. والمتضمنة إنجاز طريق بري يربط بين مدينتي تندوف الجزائرية و الزويرات الموريتانية.

تابعونا عبر تطبيق فايبر لتصلكم كل الأخبار حيث ما كنتم على الرابط التالي:

https://invite.viber.com/?g2=AQBbUallXhPvVE3WisEu3H2CW8D3j3o%2FxnvuJlUm6GbUyjb4RKQ5qC1G3JEsJXbq&lang=fr