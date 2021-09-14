أشرف صبيحة يوم الثلاثاء، الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان، نيابة عن الوزير عبد الرحمان لحفاية، على مراسم تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بتسيير سوق التشغيل في ولايات الجنوب.

وجرى ذلك بمقر وزراة العمل، حيث حضر اللقاء كل من ممثلي الدوائر الوزارية التالية :

– وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

– وزارة التكوين والتعليم المهنيين

– وزارة الطاقة والمناجم

– وزارة الصناعة

– وزارة السياحة والصناعة التقليدية

– وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

– الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة

إلى جانب ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

وبالمناسبة ألقى الأمين العام كلمة نيابة عن الوزير موضحا أن هذا اللقاء يندرج في إطار المساعي الحثيثة للدولة قصد إيجاد حلول نهائية لملف التشغيل بولايات الجنوب، بالتشاور بين مختلف القطاعات المعنية بالملف للخروج برؤية موحدة لرفع كل العراقيل المسجلة بحسب كل قطاع.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزير الأول، كلف وزارة العمل بالإشراف على تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة التي تهدف إلى التباحث ودراسة إشكالية التشغيل بالولايات العشرين لجنوب البلاد بغية الخروج بحلول عملية تستجيب إلى تطلعات الشباب طالبي العمل، حيث تمت مناقشة عدة حلول تتعلق أساسا بتسريع وتيرة معالجة ملف التشغيل، لاسيما تبسيط الإجراءات وعصرنتها، إلى جانب التأهيل و توافق التكوين مع احتياجات سوق العمل و ضمان متابعة دقيقة لهذا الملف عن طريق تنصيب لجنة قطاعية تعمل على إيجاد حلول من شأنها معالجة التشغيل في ولايات الجنوب.

يجدر التذكير أن الدولة تركز جهودها لتنظيم و تأطير سوق الشغل في ولايات الجنوب قصد ضمان حوكمة أكثر و شفافية في تسييره، من خلال الرقمنة و تظافر جهود كل القطاعات.