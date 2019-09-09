أقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية شريف عماري على تنصيب اللجنة القطاعية لتحضير ومتابعة الحملة الوطنية الكبرى للتشجير.

وستنطلق الحملة الكبرى للتشجير بداية شهر أكتوبر إلى غاية مارس 2020.

وتضم اللجنة القطاعية عدة شركاء آخرين منهم قطاع الداخلية، التربية والتعليم العالي، الشؤون الدينية، البيئة، التضامن، والموارد المائية.

وترأس الوزير بالأمس إجتماعا مع أعضاء من القطاعات، مؤكدا أنهم سيساهمون في توفير الآليات التقنية والعلمية الضرورية.

وأكد الوزير على توفير كل الوسائل والإمكانيات الضرورية لإنجاح هذه العملية التي تدخل ايضا في اطار التزامات الجزائر الدولية الخاصة بتحقيق اهداف التنمية المستدامة في افاق 2030.

وأشار الوزير إلى أن الحملة ستمس جميع التراب الوطني باعتماد طرق غرس ذكية ومدروسة.