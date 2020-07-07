تنصيب اللجنة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة البيئة

أشرفت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، على تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

و جاء في بيان للوزارة، نشر على الصفحة الرسمية على الفايسبوك، أن وزيرة البيئة نصيرة بن حراث قامت بتنصيب اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي من أجل ترقية النشاطات القطاعية.

وأضاف البيان، أن هذه اللجنة ترأسها وزيرة البيئة، وتهدف لجمع واقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما تسهر هذه الهيئة كذلك على التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم نتائجها.

وتضم اللجنة كل من أعضاء ممثلين عن الإدارة المركزية للقطاع وكذا المؤسسات والهيئات التابعة له وباحثين تم اختيارهم على أساس الكفاءة العلمية وجمعية علمية ذات طابع وطني.