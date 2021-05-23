تنصيب اللجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتّراث الثقافي”

فن وثقافة
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تنصيب اللجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتّراث الثقافي”
بقلم خالد زوبيري

تمّ اليوم الأحد، تنصيب أعضاء اللجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتراث الثقافي“.

وجرى ذلك بمقر وزارة الثقافة بإشراف وزيرة الثّقافة والفنون، مليكة بن دودة.
وأكدت الوزيرة، خلال عملية التنصيب، على ضرورة استغلال إمكانيات الصندوق لتحديث متاحفنا وجعلها تتماشى والمعايير الدولية.
كما ألحّت بن دودة على الاهتمام بالتكوين وفق ما تقتضيه استراتيجية الوزارة.
للتنويه، فإن اللجنة، مكلّفة بدراسة الملفات المؤهّلة للدعم المالي وكذا طلبات الإعانة في مجال التراث الثّقافي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المالكين لممتلكات ثقافيّة عقارية محميّة، والمؤسسات والهيئات العمومية المكلّفة بتسيير التراث الثقافي الوطني واستغلاله وحمايته وحفظه وترميمه وتثمينه، بالإضافة إلى مكتشفي الممتلكات الثقافية والفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثّقافي وتثمينه.

الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=999682

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