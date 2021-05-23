تنصيب اللجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتّراث الثقافي”

تمّ اليوم الأحد، تنصيب أعضاء اللجنة المتخصّصة في الإعانة والتمويل “الصندوق الوطني للتراث الثقافي“.

وأكدت الوزيرة، خلال عملية التنصيب، على ضرورة استغلال إمكانيات الصندوق لتحديث متاحفنا وجعلها تتماشى والمعايير الدولية.

كما ألحّت بن دودة على الاهتمام بالتكوين وفق ما تقتضيه استراتيجية الوزارة.