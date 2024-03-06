تنصيب اللجنة المركزية المشتركة ما بين وزارة الصيد البحري والمجلس الأعلى للشباب

أشرفت مديرة دراسات بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، فضيلة سريدي، على تنصيب اللجنة المركزية المشتركة ما بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للشباب.

وحسب بيان لوزارة الصيد البحري، تم تنصيب اللجنة من أجل تنفيذ بنود الاتفاقية الإطار الموقعة بين الطرفين. والتي تهدف لمرافقة الشباب في كما تم بعد ذلك تسطير برنامج العمل السنوي المشترك. وتحضير مسودة النظام الداخلي للجنة التي تسهر على تفعيل اللجان على المستوى المحلي.

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