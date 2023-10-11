تنصيب اللجنة المكلفة بإنتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار لتنظيم حج 2024

أشرف المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، على تنصيب اللجنة المكلفة بانتقاء وترتيب وكالات السياحة و الأسفار المترشحة لتنظيم عملية الحج لموسم 1445هجري/2024 ميلادي.

كما جرت عملية التنصيب بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بتنظيم العملية. وقد باشرت اللجنة عملها المتمثل في انتقاء وترتيب وكالات السياحة والأسفار. حسب مقراتها الأم ووفقا لمطارات الإقلاع المعتمدة.