أشرف كل من وزيري الصحة محمد صديق آيت مسعودان، والتربية محمد صغير سعداوي على تنصيب اللجنة. المكلفة بالكشف عن تعاطي المخدرات في المدارس.

وفي هذا الإطار قال وزير التربية، إن اللجنة مكلفة باقتراح خارطة طريق شاملة. تتضمن كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي المتعلق بالكشف عن تعاطي المخدرات.

كما تتضمن إجراءات عملية لتنفيذ أحكام المرسوم وتتشكل اللجنة من ممثلين مؤهلين عن القطاعات المكلفة.

