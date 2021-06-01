تنصيب اللجنة المكلفة بترقية السياحة لدعم سياحة الذاكرة

أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد علي بوغازي، اليوم الثلاثاء، على إنطلاق مراسم تنصيب اللجنة المكلفة بترقية السياحة بمقر الوزارة.وسيتم تشكيل هذه اللجنة، بالشراكة مع وزارة المجاهدين.

وبهذه المناسبة، قال وزير السياحة، إن العمل المشترك بين وزارة المجاهدين والسياحة من شأنه ترقية قطاع السياحة.وأضاف بوغازي، إن اللجنة ستكون فضاء للعمل والتشاور لدعم سياحة الذاكرة.

وتابع الوزير، إن السياحة تعمل على التعريف بالمعالم التاريخية والتسويق لها وهو مايدخل في اطار الشراكة بين الوزارتين.هذا وكشف بوغازي، عن تنظيم ندوة في السياحة التاريخية وسياحة الذاكرة في الأشهر القادمة.