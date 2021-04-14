تنصيب اللجنة الوزارية المديرة للنظام المدمج لتسيير الميزانية

أشرف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، على تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالتوجيه والإشراف على النظام المدمج لتسيير الميزانية (SIGB).

وحسب بيان للوزارة، أمس ، فأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح سوف يرتكز على التسيير عن طريق الأداء والعصرنة ورقمنة أدوات الميزانية والشفافية.

وقام الشركاء في هذا المشروع بتقديم عرض بتقنية التحاضر المرئي عن بعد لمشروع النظام المدمج لتسيير الميزانية.

وأوضح البيان، أن هذا الحل هو دعامة معلوماتية مقررة لدعم جهاز الإصلاح بأكمله وسيتكون من حزمة برامج لتسيير الميزانية، وحزمة برامج لتسيير الخزينة، وسيتكفل بجميع الأحداث المرتبطة بمسار تنفيذ الإنفاق العمومي.

وأضاف الوزير، أن اللجنة التوجيهية مسؤولة، عن الإشراف على تنفيذ نظام إدارة الميزانية المتكامل وفقا لأحكام القانون العضوي لقوانين المالية.

وتتمثل مهامها الرئيسية في تحديد الأهداف والجدول الزمني ذي الصلة، ومراقبة تقدم المشروع عن كثب واتخاذ قرار بشأن بداية إنطلاقه.