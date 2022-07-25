تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير للأسبوع الوطني للقرآن الكريم

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم الاثنين، بمقر الوزارة على تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتحضير فعاليات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم 1444هـ/ 2022م.

وحسب بيان للوزارة، ركز الوزير خلال الاجتماع، على ضرورة توفير كل الظروف لإنجاح فعاليات الأسبوع الوطني في طبعته الـ24.

ويعتبر الأسبوع الوطني للقرآن الكريم، من أهم المحطات القرآنية التي تشهدها الجزائر.

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