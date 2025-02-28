تنصيب اللجنة الوزارية المكلفة بتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية

تم تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى المكلفة بتنظيم معرض التجارة البينية الإفريقية المقرر تنظيمه من 4 إلى 7 سبتمبر القادم بالجزائر العاصمة.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، تم تنصيب هذه اللجنة أمس الخميس بقصر المعارض الصنوبر البحري من طرف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، محمد بوخاري.

وأشار الوزير إلى أن فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “يعتبر حدث افريقي في غاية الأهمية”. بحيث ينتظر حضور 15 رئيس دولة افريقية، و2000 عارض، و35000 زائر و140 دولة مشاركة.

ونوه بوخاري أن مبلغ التعاملات التجارية المتوقعة خلال المعرض، ستبلغ 44 مليار دولار امريكي. وتستهدف الجزائر استقطاب 10 بالمئة منها. مستغلة بذلك مساهمتها الإضافية في البنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

كما طلب الوزير من الحضور التجند التام والكامل من أجل التحضير الجيد لهذا الحدث الافريقي الهام. الأول من نوعه في الجزائر والذي يحظى بكل الاهتمام من قبل السلطات العليا في البلاد.

مذكرا أن الطبعة الرابعة لهذا المعرض تمثل “فرصة استراتيجية”، لترقية وتنمية التجارة البينية بين الدول الافريقية والسماح للجزائر بالعمل على تعزيز مكانتها في مصف الدول الناشئة بحلول 2027.