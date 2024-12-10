تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز شبكة غرف التبريد

تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز شبكة من غرف التبريد ذات الحجم الصغير والمتوسط، والتي أسندت لها مهام دراسة الآليات الكفيلة بتسهيل الاستثمار في هذه المنشآت بما في ذلك الحصول على التمويلات الضرورية.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أشرف على مراسم تنصيب هذه اللجنة، وزير الفلاحة، يوسف شرفة. بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة. المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر بنك”، والمدير العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية.

كما حضر مراسم التنصيب الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك “أغرولوغ” والمدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. وكذا إطارات القطاعات المعنية (الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، المالية. والتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية)، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني المهني المشترك لشعبة البطاطا.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بفتح تمويل البنوك لتشييد غرف التبريد لتخزين المنتوج الفلاحي لدى الفلاحين. وكذا مخرجات المجلس الوزاري المشترك المنعقد بحر الأسبوع الماضي حول تجسيد هذا القرار، وفقا لذات البيان.

وتم تكليف هذه اللجنة بدراسة الآليات التي يجب وضعها لتفعيل هذا القرار لاسيما ما تعلق بمنح التراخيص للفلاحين. لإنجاز هذه المنشآت، والإجراءات الخاصة بمنح القروض البنكية والدعم وتسوية وضعياتهم العقارية إذا لزم الأمر، حسب البيان.

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