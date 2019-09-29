تم اليوم الأحد، تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بإنجاز موسوعة الجزائر، والتي تهدف لإجراء مسح شامل لذاكرة الجزائر ابتداء من الدولة البونيقية.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، تهدف هذه الموسوعة، إلى الكشف عن مكاسب التراث الجزائري، المطبوع منه والمخطوط والمشهور والمغمور، في جميع العصور.

ويشرف على إنجاز هذه الموسوعة، 35 عضوا من الكفاءات الوطنية والخبراء والمختصون.

وتتمثل مهام هذه اللجنة، في جمع المعطيات والإستشارة الواسعة حول ما يتطلبه مشروع الموسوعة.

وأضاف ذات المصدر، إن هيكلة موسوعة الجزائر، تعتمد على وضع تصور منهجي أولي تحرر بموجبه الموسوعة باللغة العربية.

وتقوم الموسوعة، على وضع المواد وبحث معطياتها من خلال الباحثين والعلماء والمختصين داخل الوطن وخارجه.

وتتضمن الموسوعة، إلى جانب النصوص، عددا من الصور والرسومات والجداول والخرائط والرموز ووسائل الإيضاح.

وستشرع هذه اللجنة بشكل عملي وفعلي، في إنجاز المشروع، السنة المقبلة 2020، بعدما اعطت رئاسة الجمهورية قرار قبول ودعم المشروع.