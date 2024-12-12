أشرف، يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم، على تنصيب اللجنة الوطنية لإعادة بعث الإنتاج الوطني للحوم الحمراء. عبر تنمية الثروة الحيوانية الوطنية بما فيها شعبة تغذية الأنعام.

وجاء هذا تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتطوير شعبة اللحوم الحمراء والعمل على استقرار سوق المواشي.

وجرت مراسم التنصيب بحضور ممثلي الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين. والغرفة الوطنية للفلاحة، ورئيس الفدرالية الوطنية لتربية المواشي.

بالإضافة إلى ومدراء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي. المعهد الوطني للطب البيطري، الرئيس المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية واللوجستيك، و الديوان الوطني لتغذية الأنعام، والشركة الجزائرية للحوم الحمراء، وكذا إطارات القطاعات المعنية.

ومن المتوقع أن تتكفل هذه اللجنة بدراسة الاقتراحات والسبل الكفيلة بإعادة بعث شعبة تربية المواشي. لا سيما تنمية القطيع الوطني للغنم والبقر والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية هذه الثروة من أجل رفع الإنتاج وتقليص استيراد اللحوم الحمراء.

في هذا الإطار، سيعكف أعضاء اللجنة، في غضون أسبوعين، على إعداد مشروع ورقة طريق عملية لمناقشتها قبل عرضها على الحكومة للمصادقة.