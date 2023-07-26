قام، اليوم الأربعاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ابراهيم مراد، على مراسم تنصيب اللجنة الوطنية لتعويض المتضررين من حرائق الغابات. التي شهدتها مختلف ولايات الوطن على غرار البويرة، بجاية، جيجل، سكيكدة.

كما تم مباشرة إحصاء الأضرار من قبل البلديات، والتي ستكون محل تقييم من طرف هذه اللجنة.

ويأتي القرار، في إطار تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعويض المتضررين من الفيضانات والحرائق.

وإرتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المندلعة عبر 11 ولاية إلى 34 حالة وفاة. وحسب بيان وزارة الداخلية تم تسجيل تسجيل 10 شهداء من أفراد الجيش الشعبي الوطني بسبب الحرائق فيما تسجيل 24 قتيلا من صفوف المدنيين.

وافادت الداخلية في بيانها أنه تم إقحام طائرات بيرييف 200 التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران. بالإضافة إقحام طائرات مستأجرة في عمليات وجهود الإخماد.

كما تم سخرت 8 آلاف عون حماية مدنية لإخماد الحرائق. وكذا 529 شاحنة من مختلف الأحجام في عمليات الإخماد. بالإضافة إلى 10 أرتال متنقلة قدمت من ولايات غير معنية بالنيران.

وأضاف البيان عن تسخير فرقتين للدعم الجوي في عمليات إخماد النيران. وأكدت وزارة الداخلية أن العمل متواصل لإخماد النيران رغم الظروف المناخية الصعبة بسبب قوة الرياح. كما يجري التكفل بإجلاء سكان المناطق المتضررة نحو أماكن آمنة.