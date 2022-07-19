تنصيب اللجنة الوطنية للسلامة البحرية والمينائية

أشرف وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، على مراسيم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للسلامة البحرية والمينائية.

وخلال مراسيم التنصيب، أشار الوزير إلى الدور الهام المنوط بهذه اللجنة الوطنية. المشكلة من مختلف مصالح الدولة ذات الصلة بالنشاطات المينائية و سلامتها.

وأكد أن أمن وسلامة السفن و المنشآت المينائية، يحمل أهمية قصوى. ويعتبر نقطة إنطلاق بالنسبة لمختلف النشاطات البحرية.

كما طالب الوزير، أعضاء اللجنة الوطنية بتسطير برنامج عمل يرتكز أساسا على المعاينة الميدانية. قصد تحديد النقائص و إقتراح الحلول الكفيلة بمعالجتها.

في الأخير، أكد الوزير على دعوة كل المؤسسات المسيرة للموانئ،.للتنفيذ الإجباري و الفوري للمقترحات الرامية إلى تحسين و تقوية السلامة و الأمن البحري و المينائي.