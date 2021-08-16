تنصيب اللجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا

أشرفت الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية ظريفة خوذير بمقر الوزارة على مراسيم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر التنصيب إطارات عن وزارة الصناعة الصيدلانية وممثلين عن وزارتي الدفاع الوطني والصحة، الدرك والأمن الوطنيين، الجمارك، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية والوكالة الوطنية للأمن الصّحي، إلى جانب الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وادمانها بصفتهم أعضاء في اللجنة، بالاضافة الى ممثلي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

وأوضحت الوزارة، أن تنصيب اللجنة يأتي تطبيقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-196 المؤرخ في 11 ماي2021 .المحدد لكيفيات المراقبة الإدارية والتقنية والأمنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا. والذي يرمي إلى ضمان حماية المواطنين ومهني الصحة من الآفة المرتبطة بالاستخدام غير المشروع لهذه المواد والأدوية. من خلال التحكم الفعال دون المساس بوفرة هذه المنتوجات.

من جهتها أكدت الأمينة العامة خلال إشرافها على مراسيم التنصيب، على أهمية ودور الجانب التشاوري والتنسيقي فيما يخص العمل القطاعي بين كل الفاعلين في مسار سير الأدوية. الأمر الذي سيمكن هذه اللجنة من أن تلعب دورا فعالا في تحسين عملية المراقبة وضمان نجاعة مكافحة مخاطر الإفراط والإدمان وسوء الاستخدام لهذه الأدوية.

وأضاف البيان، أن اللجنة تتولى مجموعة من المهام تتعلق بالأساس بتقييم التقارير المتعلقة بالمراقبة في مجال استيراد وتصدير هذه المواد. وكذا تقييم تقارير التفتيش الدورية والفجائية للمؤسسات الصيدلانية واقتراح التدابير الضرورية الإدارية والتقنية والأمنية. بالاضافة الى تقييم الفوارق التي تمت معاينتها عند جرد المخزونات المادية للمؤسسات الصيدلانية.